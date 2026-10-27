"업무능력 만점, 연애는 미지수"…'나인 투 식스' 박민영, 완벽 커리어 우먼 변신

배우 박민영이 완벽한 '일잘러' 커리어 우먼으로 변신해 안방극장을 찾는다.



오는 11월 25일(수) 첫 방송되는 SBS 새 수목드라마 '나인 투 식스'(극본 최지오, 연출 이형민 오송희) 측은 27일, 주인공 강이지(박민영 분)의 프로페셔널한 아우라가 담긴 티저 포스터를 전격 공개했다.



'나인 투 식스'는 일로 자신을 증명하며 살아온 이성적인 여자가, 다정하고 감성적인 남자를 만나 일과 사랑, 행복의 기준을 다시 써 내려가는 온앤오프 워라밸 로맨스 드라마다.



공개된 티저 포스터 속 박민영은 마치 경제 매거진의 표지 모델을 연상시키는 스타일리시함으로 단숨에 시선을 사로잡는다. 시크한 칼단발과 맞춰 입은 세련된 슈트 차림은 직장인들의 워너비 그 자체다. 흩날리는 서류 더미 속에서도 당당하고 여유로운 표정을 잃지 않으며 강력한 '일잘러' 포스를 뿜어낸다.



특히 포스터에 새겨진 '업무능력 만점 연애능력 미지수'라는 문구가 눈길을 끈다. 완벽한 업무 능력과 달리 연애에서는 엉뚱하고 미숙한 모습을 보일 강이지의 반전 매력을 예고한 것. 이와 함께 사무실 벽면에 나란히 붙은 강이지, 한선우(육성재 분), 박현태(고수 분)의 사진은 혼자서도 부족함이 없던 강이지의 일상에 뜻밖의 인연들이 들이닥칠 것을 암시해 설렘을 자극한다.



제작진은 "오전 9시부터 오후 6시까지 프로페셔널한 강이지가 아직 미지수인 연애에서 어떤 모습을 보일지, '나인 투 식스'에서 펼쳐질 워라밸 로맨스에 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.



'나인 투 식스'는 오는 11월 25일 수요일 오후 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)