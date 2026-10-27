프로야구 두산, 아시아 쿼터 타카다와 재계약…타카다, 미야자키 마무리 캠프도 참가

▲ 계약서에 사인하는 두산 타카다

프로야구 두산 베어스가 일본 출신 아시아 쿼터 투수 타카다 타쿠토와 총액 22만 달러에 재계약을 맺었습니다.왼손 투수 타카다는 2026시즌 정규리그에서 39경기 3승 1패 8홀드 평균자책점 3.21로 맹활약했습니다.특히 후반기 KBO리그 불펜 투수 중 이닝 1위(40이닝)를 기록하는 등 마당쇠 역할을 톡톡히 했습니다.두산 관계자는 "타카다는 시즌 중반 팀에 합류해 짧은 적응 기간을 거친 뒤 수준급 성적을 냈다"며 "KBO리그에 완벽하게 적응한 만큼 다음 시즌 한층 더 압도적인 투구를 보여줄 것으로 기대한다"고 밝혔습니다.타카다는 이달 말 일본 미야자키 마무리 캠프에 참가합니다.외국인 선수가 마무리 캠프에 동참하는 건 이례적입니다.그는 "내년에 어떤 역할을 맡을지 모르지만, 선발 투수에 도전할 역량은 갖춰야 한다고 생각한다"며 "마무리 캠프에서 몸을 더 강하게 만들어 내년에도 좋은 모습 보여드리겠다"고 다짐했습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)