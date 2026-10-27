이번주 KPGA 렉서스 대회…신상훈·정찬민·장유빈 대상포인트 각축전

▲ 대상 포인트 1위 신상훈

이미지 확대하기

신상훈과 정찬민, 장유빈의 한국프로골프 KPGA 투어 대상 포인트 1위 각축전이 이번 주에도 이어집니다.29일부터 나흘간 인천 클럽72 컨트리클럽에서 열리는 2026 렉서스 마스터즈는 시즌 최종전 투어챔피언십을 앞두고 열리는 마지막 대회로, 총상금 10억 원과 우승 상금 2억 원, 대상 우승 포인트 1천 점을 걸고 102명의 선수가 격돌합니다.가장 주목을 끄는 선수는 신상훈과 정찬민, 장유빈입니다.신상훈은 대상 포인트 5,255.51점으로, 2위 정찬민(4,744.77점), 3위 장유빈(4,576.75점)을 제치고 1위를 달리고 있습니다.신상훈이 최종전 결과와 상관없이 대상을 확정 지으려면 이번 주 대회에서 우승해 1천 점을 따고, 정찬민이 4위 이하, 장유빈이 2위 이하를 기록해야 합니다.이번 시즌 2승을 올리며 하반기 들어 상승세를 탄 신상훈은 "우승을 목표로 경기한다면 자연스럽게 좋은 결과가 따라올 것이라고 믿는다"며 "다른 선수들과의 포인트 격차보다는 남은 2개 대회 자체에 집중할 것"이라고 말했습니다.이달 18일 끝난 더채리티 클래식에서 기분 좋은 와이어투와이어 우승을 기록한 정찬민도 생애 첫 대상을 노립니다.정찬민은 올해 우승뿐 아니라 준우승 두 차례 등 톱10에 6차례 들어 평균 타수 1위(69.54타)를 달리고 있어 강력한 우승 후보 중 하나입니다.장유빈은 시즌 상반기까지만 해도 시즌 2승으로 대상 1위에 올랐지만, 하반기 들어 페이스가 급격하게 떨어졌습니다.9월 신한동해오픈에서 공동 2위를 한 뒤에는 5개 대회에서 20위 안에 든 적이 없습니다.2개 대회만을 남겨 놓은 장유빈이 이번 주 대회에서 반등할 수 있을지 관심을 끕니다.한편, 이번 대회가 끝날 때 대상 포인트 랭킹 상위 70위까지 선수가 11월 5일 제주에서 개막하는 시즌 최종전 KPGA 투어챔피언십에 나갈 수 있습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)