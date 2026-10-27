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일일 관객 수 10만↓…관객 가뭄 속 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀' 독주

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작성 2026.10.27 10:45 조회수
치이카와 포스터
극장가가 관객 가뭄에 시달리는 가운데 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'이 독주를 펼치고 있다.

27일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'는 26일 전국 2만 151명을 동원해 박스오피스 1위를 지켰다. 누적 관객 수는 226만 8,277명. 3주 연속 박스오피스 1위를 차지한 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 개봉 5주 차 평일에도 1위 행진을 이어갔다.

'극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'을 제외하고 일일 관객 1만 명이 넘는 영화는 없었다. 박스오피스 2위는 '암살자(들)'로 같은 날 7,622명을 모으는데 그쳤다.

이날 극장을 찾은 전체 관객 수는 7만 3,174명으로 일일 관객 10만 명 이하로 떨어지며 비수기의 서막을 알렸다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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