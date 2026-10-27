[에디터픽] 그저 해맑은 아이들 '쓰담쓰담'.."한 명이라도 더" 진짜 속셈은?

경기도의 한 동물원 사육장.



벽에 뚫린 구멍으로 너구리과 동물인 코아티에게 관람객들이 먹이를 줍니다.



체험 먹이는 대개 당근이나 건빵인데, 사육사가 없다 보니 무제한으로 줄 수 있습니다.



영양 불균형과 비만으로 이어지기 쉽습니다.



[이형주/동물복지문제연구소 어웨어 대표 : 파는 (먹이)양을 제한한다고 해서 한 동물이 하루 종일 먹는 먹이의 양을 통제하거나 관리하는 것은 본질적으로 불가능하거든요. 수많은 관람객들이 돈을 주고 먹이를 사서 급여를 하기 때문에...]



동물원 먹이 주기 체험은 지난 2022년 관련 법이 개정되면서 원칙적으로 금지됐습니다.



사전 계획서를 통해 승인받은 체험만 예외적으로 허용됩니다.



그런데 먹이 양을 제한하겠다고 승인을 받아 놓고 계획서대로 지키지 않고 있는 겁니다.



한 동물복지 시민단체가 전국의 동물원 가운데 22곳을 조사했더니 모두 계획서와 다른 체험 프로그램을 운영한 것으로 드러났습니다.



인천의 한 동물원은 먹이를 줄 때 만지는 것을 금지한다고 했지만 킨카주 만지기 체험을 하고 있습니다.



최근 다시 찾은 동물원에서는 승인받지 않은 카피바라와 나무늘보 먹이 주기 체험까지 새로 열었습니다.



대구의 한 동물원에서는 승인 없는 물범 만지기 체험이 진행됐습니다.



[천천히 쓰다듬어 주면 돼요. 엄청 매끈매끈하죠. 손의 촉감도 아주 좋고요.]



관람객을 한 명이라도 더 유인하려는 상술인데, 지자체는 현장 단속이 쉽지 않다는 입장입니다.



[대구시 관계자 : 만약 민원이 들어왔다 하더라도 증거가 없으면 쉽지는 않습니다. 거기서(시민단체) 사진을 찍어 보내주셨거든요. 그걸 보고 이제 확인을 했고...]



[박해철/국회 기후노동위원 (민주당) : 처음에 승인받을 때만 교육 이행 계획서를 내고 그 뒤로는 사실상 방치된 게 지금과 같은 문제가 나오게 된 근본적인 원인이라고 봅니다.]



동물과 교감하는 것이 가치 있는 만큼 아이들에게 동물의 건강과 복지를 배려하는 것을 가르치는 것도 중요해 보입니다.



'체험 동물원' 22곳 조사했더니 모두 규정 위반 (2026.10.26 8뉴스)



(취재 : 장선이, 구성 : 배준휘, 영상취재 : 강동철, 영상편집 : 안여진, 제작 : 디지털뉴스부)