LPGA 2주 연속 준우승 최혜진, 말레이시아 대회서 우승 재도전…'베어 트로피 도전' 유해란도 출전

▲ 25일 전남광주통합특별시 해남군 화원면 파인비치 골프링크스에서 열린 LPGA BMW 레이디스 챔피언십 최종 라운드에서 최혜진이 1번 홀 티샷하고 있다.

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미국여자프로골프 LPGA 투어 2026시즌 아쉽게 우승과 인연을 맺지 못한 최혜진이 이번 주 다시 정상에 도전합니다.25일 끝난 BMW 레이디스 챔피언십에서 준우승을 차지한 최혜진은 29일부터 나흘간 말레이시아 쿠알라룸푸르의 쿠알라룸푸르 골프 앤드 컨트리클럽 웨스트 코스에서 열리는 메이뱅크 챔피언십에 출전합니다.최혜진은 지난주 대회 마지막 날 추격을 시작해 17번 홀까지 선두 요시다 유리(일본)를 1타 차로 추격했습니다.하지만 18번 홀(파4)에서 버디 퍼트가 홀을 살짝 빗나가 유해란과 함께 공동 2위로 마쳤습니다.2주 전 뷰익 LPGA 상하이 대회와 단체전인 다우 챔피언십까지 포함하면 이번 시즌 세 번째 준우승입니다.최혜진은 이번 주 출전하는 메이뱅크 챔피언십에도 준우승의 아쉬움이 남아있습니다.최혜진은 작년 대회 마지막 날 야마시타 미유(일본), 해나 그린(호주)과 동타를 이룬 뒤 연장전에 들어갔지만, 당시 신인이었던 야마시타에게 우승컵을 넘겨줬습니다.2022년 LPGA 투어 데뷔 이후 모두 6차례, 투어 데뷔 이전까지 포함하면 우승 없이 준우승만 9번 기록한 최혜진은 이번 시즌 이득 타수(Strokes Gained) 전체 부문에서 8위에 이름을 올리며 좋은 샷 감각을 유지하고 있어 이번 대회에서도 우승 후보로 손색이 없습니다.지난주 대회에서 최혜진과 함께 준우승으로 돌아섰던 유해란도 출전합니다.유해란은 이번 대회에서 시즌 3승에 도전하는 것은 물론 최저타수상 베어 트로피 굳히기에 들어갑니다.평균타수 1위인 넬리 코르다(미국)가 수상 조건인 최소 라운드 수를 채우지 못한 상태에서 2위 유해란은 평균 타수 69.44타로, 3위 야마시타(69.64타)에 0.2타 차로 앞서 있습니다.단순 계산으로 야마시타가 이번 대회에서 유해란에 14∼15타를 앞서야 역전이 가능합니다.더욱이 이번 대회가 끝나면 이번 시즌에는 3개 대회밖에 남지 않아 유해란이 훨씬 유리한 위치입니다.이번 대회에는 야마시타와 함께 인뤄닝(중국), 그린 등 BMW 레이디스 챔피언십에 출전하지 않았던 톱 랭커들이 출전해 우승 경쟁이 한층 더 뜨거워졌습니다.(사진=연합뉴스)