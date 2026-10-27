73골 케인, 생애 첫 발롱도르…잉글랜드 선수로는 25년 만

▲ 생애 처음 발롱도르를 수상한 해리 케인

해리 케인(33·바이에른 뮌헨)이 생애 처음이자 잉글랜드 선수로는 25년 만에 세계 축구 최고의 선수에게 주는 발롱도르를 품었습니다.케인은 27일(한국 시간) 영국 런던 팔라디움에서 열린 2026 발롱도르 시상식에서 라민 야말(바르셀로나), 킬리안 음바페(레알 마드리드) 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 남자 부문 수상자로 선정됐습니다.프랑스 축구전문지 프랑스풋볼이 만든 발롱도르는 전 세계 축구 선수 중 한 해 최고의 활약을 펼친 선수를 국가별로 선정된 축구 전문 기자들의 투표로 뽑아서 주는 상입니다.남자 부문은 1956년부터, 여자 부문은 2018년부터 시상해 왔습니다.시상식은 전통적으로 프랑스 파리에서 개최됐는데 올해는 초대 수상자인 잉글랜드 축구의 전설 스탠리 매슈스를 기념하기 위해 처음으로 영국 런던에서 열렸습니다.잉글랜드 선수가 발롱도르를 차지한 건 2001년 마이클 오언 이후 케인이 처음입니다.아울러 1956년 첫 수상자 매슈스를 시작으로 보비 찰턴(1966년), 케빈 키건(1978, 1979년), 오언에 이어 케인이 역대 다섯 번째 잉글랜드 국적 수상자가 됐습니다.독일 프로축구 명문 바이에른 뮌헨 소속 선수로는 1981년 카를하인츠 루메니게 이후 무려 45년 만의 수상입니다.케인은 이날 최우수 공격수에게 주는 게르트 뮐러 트로피까지 받으며 2관왕에 올랐습니다.케인은 2025-2026시즌 소속팀과 국가대표팀에서 총 65경기를 뛰며 73골 8도움을 기록했습니다.분데스리가에서 36골을 넣어 3시즌 연속 득점왕에 오른 케인은 뮌헨에서만 51경기에서 61골을 터뜨려 구단 역사상 한 시즌 최다 득점 신기록을 세웠고, 잉글랜드 국가대표 유니폼을 입고 12골을 넣었습니다.2026 FIFA 북중미 월드컵에서는 6골을 터뜨리며 잉글랜드를 3위에 올려놓았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)