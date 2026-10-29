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[오그랲] "상장하려는데…우리 위험할 수도?" 앤트로픽의 이상한 IPO 서류

안혜민 기자
작성 2026.10.29 18:05 조회수
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앤트로픽이 미국 증권거래위원회(SEC)에 서류를 내자 주식시장이 들썩였습니다. 앤트로픽이 제출한 S-1 서류가 뭐길래 그런 걸까요? 제대로 분석해 봤습니다. 앤트로픽의 S-1 서류에는 일반적인 기업의 상장 문서에서 보기 어려운 위험 경고가 담겨 있습니다. 앤트로픽이 투자 위험요인을 설명하는 데 사용한 단어는 약 6만 9,500개. 비교 대상으로 살펴본 스페이스X의 약 3만 단어보다 두 배 이상 많았습니다. 하지만 아이러니한 점은 앤트로픽이 위험요인으로 경고하는 AI의 빠른 발전과 AI로 AI를 개발하는 '재귀적 자기 개선'이 동시에 회사의 핵심 경쟁력과도 연결된다는 점이죠. 오그랲이 주목한 오늘의 그래프는 앤트로픽이 스스로 밝힌 AI 위험과 그 안에 숨어 있는 역설입니다.

(취재 : 안혜민, 촬영 : 박우진·차승환, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 신연성, 제작 : 지식콘텐츠IP부)
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