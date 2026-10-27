손흥민에게 "니하오" 외친 관중…인종차별 논란

▲ LAFC 손흥민
미국 메이저리그사커(MLS) 경기 후 한국 축구대표팀 주장 손흥민(LAFC)에게 한 관중이 인종차별적 말을 하는 영상이 공개돼 논란이 일고 있습니다.
미국 매체 뉴욕포스트는 27일(한국시간) "(손흥민의 소속팀인) 로스앤젤레스 FC(LAFC) 팬이 MLS 경기 후 손흥민에게 인종차별적인 말을 외치는 모습이 목격됐다"고 보도했습니다.
상황은 전날 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 열린 LAFC와 LA 갤럭시와의 2026 MLS 32라운드 경기(2-2 무) 후 일어났습니다.
소셜미디어(SNS)에 공개된 영상에는 LAFC 유니폼을 입은 한 관중이 그라운드를 떠나는 손흥민에게 중국어로 "니하오"(안녕하세요)라고 반복해서 외치는 모습이 들어 있습니다.
손흥민이 자신에게 소리치는 관중을 바라보는 모습도 담겨 있습니다.
상대방의 정체성을 무시한 채 동아시아인들 모두 중국인으로 간주하고 중국인처럼 대하는 것은 인종차별적 행동입니다.
이 영상은 SNS에서 곧바로 해당 관중에 대한 비난을 불러일으켰습니다.
일부 팬은 해당 인물이 시즌권을 소지하고 있다면 시즌 회원 자격을 박탈해야 한다고 주장했습니다.
뉴욕포스트도 이를 "무감각하고 인종차별적 행위"라고 지적했습니다.
(사진=게티이미지)
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