스머더먼, PGA 버뮤다 대회서 연장전 끝에 우승

▲ 오스틴 스머더먼

오스틴 스머더먼(미국)이 미국프로골프(PGA) 투어 버터필드 버뮤다 챔피언십(총상금 600만 달러)에서 연장전 끝에 우승했습니다.스머더먼은 26일(현지시간) 버뮤다 사우샘프턴의 포트 로열 골프 코스(파71)에서 열린 연장전에서 접전 끝에 셰이머스 파워(아일랜드)를 꺾었습니다.이번 대회는 강풍으로 4라운드가 취소돼 3라운드까지 16언더파 197타로 동타를 이룬 공동 선두 스머더먼과 파워가 연장전으로 우승자를 가렸습니다.3주 전 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 우승했던 스머더먼은 승수를 추가하며 상금 108만 달러(약 14억 3천만 원)를 받았습니다.또한, 페덱스컵 랭킹 51위로 올라서 내년 페블비치와 리비에라에서 열리는 총상금 2천만 달러의 특급 대회 출전권 2개도 확보했습니다.16번 홀(파3)에서 치러진 연장전에서 두 선수는 1, 2차 연장전까지 파로 비겨 승부를 가리지 못했습니다.3차 연장전에서는 스머더먼이 8번 아이언으로 친 티샷을 홀 4.5ｍ에 붙여 파를 잡았습니다.파워는 티샷이 그린 왼쪽 러프에 박혔고, 파 퍼트마저 놓쳐 준우승에 그쳤습니다.파워는 우승을 놓쳤지만 페덱스컵 랭킹을 68위까지 끌어올려 100위까지 주는 내년 PGA 투어 출전권을 확보했습니다.(사진=게티이미지)