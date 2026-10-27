앤트로픽, 나스닥 상장 신청…역대 최대 규모 전망

<앵커>



생성형 AI 클로드를 개발한 앤트로픽이 주요 AI 모델 기업들 가운데 처음으로 미국 나스닥에 상장을 신청했습니다. 기업 가치와 자금 조달 액수 모두 역대 최대 규모일 것으로 예상되는데, 기업 공개를 하면서 AI의 위험성을 길게 언급한 것이 눈길을 끌고 있습니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



앤트로픽이 현지 시간 26일 미국 증권거래위원회에 기업 공개를 위한 증권 신고서를 제출했습니다.



오픈 AI보다 한발 앞서서 AI 모델 개발 기업으로는 처음으로 상장 절차에 들어간 겁니다.



증권 신고서에는 공모 주식 숫자와 희망 공모가 범위가 구체적으로 제시되지는 않았습니다.



미국 언론들은 앤트로픽 기업 가치가 최대 2조 달러, 우리 돈 약 2,700조 원에 이를 수 있다고 전했습니다.



이번 상장을 통해 1천억 달러, 약 133조 원을 모을 거라는 전망이 나오는데, 이는 지난 6월 스페이스X가 세웠던 역대 최고 기록 750억 달러를 뛰어넘는 금액입니다.



앤트로픽의 올해 상반기 매출은 162억 달러, 약 21조 원으로 1년 전보다 14배 이상 성장한 것으로 나타났습니다.



이르면 다음 달부터 주식 거래가 시작될 예정인 가운데 앤트로픽은 증권 신고서에 AI의 위험성을 자세히 언급했습니다.



AI가 나쁜 목적으로 쓰이거나 통제를 벗어나면 인류 전체를 위협할 수 있다며 재앙적 위험을 초래할 가능성이 있다고 경고했습니다.



[버나드 콘던/AP통신 기자 : 권위주의 정부가 AI로 국민을 탄압하거나, 테러리스트가 화학·생물 무기를 만들 수 있다는 위험까지 담겼습니다.]



앤트로픽은 또 회사가 현재 정부와 법적 갈등을 벌이고 있다는 점도 주요 사업 위험으로 적시하며 이 때문에 미국 정부에 제품과 서비스를 판매하는 기업들이 앤트로픽 AI를 사용하지 않게 될 가능성도 있다고 덧붙였습니다.



앤트로픽 상장 신청 소식에 AI에 대한 기대감이 되살아나면서 밤사이 뉴욕증시는 나스닥을 비롯해 3대 지수가 모두 상승 마감했습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김진원)