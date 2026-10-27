쾅! 쾅! 쾅! 잇단 추돌사고…70대 운전자 심정지

<앵커>



어제(26일) 인천에서 차량 4대가 추돌하는 사고가 났습니다. 화물차 사이에 승용차가 끼면서 운전자 2명이 다쳤습니다.



최승훈 기자입니다.



<기자>



커다란 화물차 두 대 사이에 승용차들이 끼어 있습니다.



차체가 심하게 찌그러져 사고 당시 충격을 짐작하게 합니다.



[환자 1명, 1명!]



어제 오후 4시쯤 인천 제물포구의 한 도로에서 화물차 2대와 SUV, 경차 등 차량 4대가 추돌했습니다.



이 사고로 SUV를 운전하던 50대 남성과 경차 운전자인 30대 남성이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



두 사람 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



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고속도로 갓길에 소형 승합차가 옆으로 넘어져 있습니다.



차량 앞부분은 심하게 부서졌고, 주변에는 파편이 흩어져 있습니다.



어제저녁 6시 반쯤 경기 의정부시 구리포천고속도로 민락나들목 부근에서 다마스 차량이 도로 정체로 속도를 줄이던 카니발 차량의 뒤를 들이받았습니다.



사고 충격으로 다마스가 넘어지면서 70대 여성 운전자가 크게 다쳤습니다.



소방 당국은 유압장비를 동원해 운전자를 심정지 상태로 구조한 뒤 병원으로 이송했습니다.



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어젯밤 8시 50분쯤에는 충남 부여군 구룡면의 한 주택에서 불이 났습니다.



불은 약 1시간 50분 만에 꺼졌지만 집에 살던 70대 남성이 경상을 입었습니다.



소방 당국은 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모를 조사하고 있습니다.



(영상편집 : 신세은)