[날씨] 찬 바람에 체감온도 '뚝'…내일 서울 2도

점차 북쪽에서 한기가 남하하면서 공기가 확 달라지겠습니다.



현재 서울 기온 10.4도로 출발해 한낮에 16도에 머물며 아침과 낮 기온 모두 어제(26일)보다 4~5도가량 낮아 종일 쌀쌀하겠고요.



내일은 서울의 아침 기온이 2도까지 뚝 떨어져 11월 하순에 해당하는 기온을 보이며 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



옷차림 따뜻하게 해주셔야겠습니다.



오늘 전국적으로 바람도 강하게 불겠습니다.



특히 해안을 중심으로는 점차 강풍특보가 발효되겠고요, 대부분 해상에서는 물결 또한 매우 높게 일겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 맑겠고 쾌청하겠습니다.



자세한 현재 기온 춘천 9.9도, 대전 12.3도, 대구 13도로 대부분 지역 어제보다 기온이 다소 낮게 시작하고요.



오늘 한낮에 춘천 16도, 대구와 광주 18도에 그치겠습니다.



목요일 오후부터 금요일 오전 사이 서쪽 지역을 중심으로 비가, 일요일에는 충청 이남과 제주에 비 예보가 나와 있습니다.



(박세림 기상캐스터)