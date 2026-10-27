1. 앤트로픽, 나스닥 상장 신청…역대 최대 전망



AI 모델 클로드를 개발한 앤트로픽이 기업 공개를 위한 증권 신고서를 제출하고 나스닥 상장 절차에 돌입했습니다. 역대 최대 규모의 IPO가 될 수 있다는 전망이 나오는 가운데, 밤사이 뉴욕증시 3대 지수는 모두 상승 마감했습니다.



2. 북, '보란 듯' 자주포 배치…"보여주기식 무력시위"



북한이 서부전선에 남쪽을 향해 자주포를 전진 배치한 모습이 포착됐습니다. 북한 김여정이 모든 국경에 새 대응 수단이 배치될 거라고 예고한 후 나온 조치로 '보여주기식' 무력시위라는 분석이 나옵니다.



3. '오세훈 무죄'에 다시 불붙은 "조희대 탄핵"



오세훈 서울시장의 항소심 무죄 판결을 계기로 범여권에서는 조희대 대법원장을 탄핵해야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 국민의힘은 원하는 판결이 안 나오면 매번 탄핵 얘기냐고 강하게 비판했습니다.



4. 구속 만료 앞둔 김건희…오늘 추가 구속 심문



오는 31일 구속기간 만료를 앞둔 김건희 씨의 추가 구속영장 심문이 오늘(27일) 오후 열립니다. 추가 구속영장 발부 여부는 이르면 오늘 저녁 결정될 것으로 보입니다.