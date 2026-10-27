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"인류애 몇 년 치 충전…열흘 만에 멀쩡히 돌아왔다"

고희경 기자
작성 2026.10.27 08:19 수정 2026.10.27 08:27 조회수
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다음은 콘서트장에서 지갑을 잃어버렸다가 열흘 뒤에 그대로 되찾았다는 소식인데 세상이 그래도 아직은 따뜻하다는 생각이 드네요.

A 씨는 지난 8일 경기 고양의 한 팝스타의 콘서트를 관람하다가 명품 카드 지갑을 잃어버렸는데요.

많은 관객이 몰린 공연장이라 되찾기는 어렵다고 생각한 A 씨는 카드와 신분증을 재발급받고 새 지갑까지 알아보던 중이었습니다.

그런데 열흘 뒤에 예상치 못한 일이 벌어졌습니다.

집 우편함에 잃어버렸던 지갑이 그대로 도착한 것입니다.

지갑을 주운 시민 B 씨가 안에 있던 운전면허증 주소를 확인한 뒤 우편 요금까지 직접 부담해서 보내준 것인데요.

A 씨는 SNS에 인류의 몇 년 치 충전감이라며 지갑을 보내준 사람을 찾는 글을 올렸고 B 씨가 해당 게시물에 직접 댓글을 남기면서 연락이 닿았습니다.

이후 A 씨는 손편지와 답례품을 보내서 감사의 마음을 전했고 B 씨도 저도 지갑을 잃어본 적이 있어서 그 기분을 알기에 서둘러 보냈다며 익명으로 보내려 했는데 이렇게 감동으로 돌아올 줄은 몰랐다고 전해 그 훈훈함을 더했습니다.

(화면출처 : 스레드)
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