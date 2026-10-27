'추억의 양주' 샀을 뿐인데…곳곳서 "심봤다!"

이번에는 단종됐다가 다시 출시된 추억의 양주, 캡틴큐를 샀다가 예상치 못한 선물을 발견한 사람들이 있다고요.



1980년대 큰 인기를 끌다가 지난 2015년에 단종됐던 캡틴큐가 원료와 숙성 방법을 달리해서 올해 다시 출시가 됐습니다.



11년 만에 재출시를 기념해서 선보인 특별 세트에는 캡틴큐 2병과 전용 잔, 기념 주화가 함께 들어 있습니다.



그런데 전체 1만 2천 세트 가운데 1,980세트에는 일반 모형 주화 대신 약 1.5돈, 한 돈 반 정도의 순은 기념 주화가 들어 있는데요.



물론 제품 개봉 전에는 순은 주화가 들어있는지 알 수가 없습니다.



순은 주화가 들어 있을 확률은 약 17%인데요.



최근 중고거래 플랫폼에서는 이 은화가 10만 원에서 비싸게는 18만 원에 올라오는 등 2만 원짜리 술 세트보다 훨씬 비싼 값에 거래되고 있다고 합니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티·롯데칠성음료)