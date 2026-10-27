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가시덤불 헤치며 "찾았다!"…한밤중 극적 구조

고희경 기자
작성 2026.10.27 08:08 수정 2026.10.27 08:27 조회수
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먼저 한밤중 비가 내리는 무등산에서 길을 잃은 80대 치매 노인이 경찰의 수색 끝에 무사히 구조됐다고요.

그제 밤 무등산에서 길을 잃었다는 80대 할머니의 신고가 접수됐습니다.

경찰은 휴대전화 GPS 위치 정보를 토대로 무등산 급경사지 일대를 수색했는데요.

하지만 당시 비가 내리는 데다 GPS가 가리킨 지점에는 등산로도 없어서 접근이 쉽지 않았습니다.

경찰관들은 가시덤불이 우거진 급경사지를 오르며 수색한 끝에 출동 약 50분 만에 해발 250m 지점에서 할머니를 발견했는데요.

발견 당시 할머니는 장시간 비를 맞아서 탈진 증세를 보이고 있었습니다.

스스로 이동하기 어려운 할머니를 경찰 2명이 번갈아 업고 약 40분 동안 산길을 내려와 무사히 하산했습니다.

할머니는 치매를 앓고 있었으며 혼자 등산에 나섰다가 길을 잃은 것으로 조사됐습니다.

(화면출처 : 광주 동부경찰서)
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