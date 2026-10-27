뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"산 하나 다 털었나" 논란 사진…포대 위 '한무더기'

조제행 기자
작성 2026.10.27 07:33 수정 2026.10.27 07:36 조회수
PIP 닫기
이번 핫토픽은 '다람쥐는 뭐 먹나'라고 지어봤습니다.

아파트 단지에서 도토리 한 무더기를 말리는 모습이 포착됐는데요.

'이러면 산에 있는 다람쥐는 뭘 먹느냐'라며 온라인상에서 다소 비판적인 의견이 나오고 있습니다.

어제 올라온 '산에 있는 애들은 뭐 먹나'라는 글과 함께 아파트 단지에서 도토리 말리는 사진이 올라온 겁니다.

일곱 포대가 있고요.

그 위에 도토리가 정말 한가득 쌓여 있습니다.

상당한 양이라고 봐야겠죠.

도토리는 겨울철 야생동물들의 주요 먹이원입니다.

그래서 다람쥐나 조류 등은 먹이가 부족해지면 겨울을 나지 못하고 고사할 수도 있는 거죠.

또 산에 먹을 것이 없어진 멧돼지나 굶주린 동물이 숲을 떠나 민가로 출몰하게 하는 원인이 될 수도 있다는 지적입니다.

뿐만 아니라 도토리를 채취한 산에 주인이 있다면 이런 무단 채취는 절도죄에 해당해 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금형에 처해질 수도 있습니다.

누리꾼들은 '산 하나를 다 턴 것 같다', '제발 야생동물 먹거리 좀 냅둬라'라는 반응이 이어졌습니다.

(화면출처 : 스레드 ydg0105)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
조제행 기자 사진
조제행 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지