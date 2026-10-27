'카스트로 맹활약' KIA, PO 1차전 기선 제압

<앵커>



프로야구 KIA가 플레이오프 1차전에서 삼성에 기분 좋은 승리를 거두며 포스트시즌 4연승을 질주했습니다. 선발 네일이 헤드샷으로 퇴장당하는 악재 속에서도 카스트로가 3타점 맹활약을 펼치며 팀의 승리를 이끌었습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



원정 응원석을 가득 메운 붉은 물결 속에서 KIA가 초반 기선을 제압했습니다.



카스트로가 해결사로 나섰습니다.



1회 2아웃 2루 기회에서 우전 적시타로 팀에 선취점을 안겼고 2대 0으로 앞선 3회 2아웃 1루 기회에서 다시 결정적인 한방을 날렸습니다.



삼성 선발 페덱의 몸쪽 낮은 커터를 받아쳐 우측 담장을 넘어가는 투런 아치를 그렸습니다.



4회 터진 한준수의 쐐기 솔로포로 5점 차까지 앞서간 KIA는 5회 호투를 펼치던 네일이 박승규를 상대로 헤드샷을 던져 퇴장당하며 위기를 맞았습니다.



하지만 몸 풀 시간도 없이 마운드에 오른 정해영이 승계주자 실점만 허용하며 급한 불을 껐고, 7회 유격수의 포구 실책으로 다시 한번 맞은 위기에서는 좌익수 박재현이 펜스 앞에서 박승규의 타구를 침착하게 잡아낸 뒤 뒤이은 강민호의 장타성 타구도 환상적인 다이빙 캐치로 아웃 카운트로 바꿔 추가 실점을 막아냈습니다.



결국 경기를 5대 1로 마무리한 KIA는 플레이오프 첫 경기를 승리로 장식하며 포스트시즌 4연승을 이어갔습니다.



[카스트로/KIA·PO 1차전 데일리 MVP : 오늘 경기에 이겨서 정말 기쁩니다. KIA 팬들 응원에 정말 감사드립니다. 경기할 때 응원이 정말 큰 힘이 됩니다.]



KIA는 올러, 삼성은 후라도를 선발로 예고한 가운데 두 팀은 오늘(27일) 양보 없는 2차전 맞대결을 펼칩니다.



(영상편집 : 황지영)