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[날씨] 찬 바람 불며 기온 뚝…서해안·영남해안 강풍 주의

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작성 2026.10.27 00:55 조회수
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오늘(27일)부터 찬 바람이 불며 날이 다시 추워집니다.

서울의 아침 기온이 10도, 찬 바람에 체감 온도는 8도까지 떨어지겠고요.

낮에도 16도로 종일 쌀쌀하겠습니다.

수요일인 내일 아침은 서울이 2도까지 떨어지면서 올가을 들어 가장 춥겠습니다.

옷차림 따뜻하게 잘해 주셔야겠습니다.

오늘 서해안과 영남 해안, 제주를 중심으로는 바람 매우 강하게 불겠습니다.

그 밖의 전국 대부분 지역에서도 초속 15m 안팎의 강한 바람이 예상돼 주의해 주셔야겠습니다.

오늘 전국 하늘은 대체로 맑게 드러나겠고요.

아침 기온 보시면 서울이 10도, 전주가 12도로 어제보다 3~5도가량이 떨어지겠고 낮 기온도 서울이 16도, 대구 18도로 어제보다 5~6도가량 낮겠습니다.

목요일 저녁부터 금요일 아침 사이에는 수도권 등 서쪽 지역 중심으로 비 예보가 나와 있습니다.

(남유진 기상캐스터)
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