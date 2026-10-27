[나이트라인 초대석] 재즈와 함께 걸어 온 30년…가수 웅산

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<앵커>대한민국을 대표하는 아시아 최고의 재즈 보컬리스트이자 싱어송라이터죠. 가수 웅산 씨가 데뷔 30주년을 맞아 뉴욕, 오사카, 도쿄에 이어 서울 공연으로 관객들과 만납니다.나이트라인 초대석 오늘(27일)은 가수 웅산 씨와 함께합니다.[웅산/가수 : 20주년이 됐을 때 좀 달랐었고 30주년이 됐을 때는 잠깐 뒤돌아봤는데 정말 너무 순식간에 30년이 흘렀다, 꿈결 같은 순간이었다, 이런 느낌이에요.][웅산/가수 : 맞아요. 정식으로 스님이 되지는 못했지만 수행 생활을 했었고 그래서 그 기간에 매일 수행을 하니까 복식 호흡을 하고 또 관음정근이라고 해서 경을 외우고 하니까 목소리가 또 단련됐던 거예요. 그래서 지금 제가 이렇게 재즈라는 음악을 하고 있지만 재즈뿐만 아니라 음악을 통해서 '음악은 나의 제2의 수행이다'라고 생각을 하면서 많은 사람들과 음악으로 소통하고 그 소통이 또 치유될 수 있도록 매 공연마다 무대마다 다 하는 마음으로 그렇게 준비하고 있어요.][웅산/가수 : 제가 2016년부터 뉴욕에서 1년에 한 번, 2년에 한 번씩 이렇게 공연을 쭉 이어오고 있었는데 30주년을 준비하면서는 조금 더 배짱을 부려보고 싶었어요. 그래서 미디어아트를 하시는 영천 감독님께서도 공연을 했던 극장이 맨해튼에 있는 La mama etc라고 하는 곳인데 아방가르드 공연을 좀 많이 하는 곳이에요. 그래서 감독님께서도 '우리 이번에 좀 그냥 막 한번 해 보죠. 실험적인 거를 다 한번 시도해 보자'라고 먼저 제안을 주셔서 저도 좀 용기를 내서 제 마음대로 나의 재즈를 막 보따리로 풀어내고 싶었던 거예요. 관객들도, 한국 분들도 많이 응원해 주러 오셨지만 또 로컬 분들도 많이 오셨는데 제 음악을 아주 기분 좋게 받아들여 주신 것 같아서 너무너무 감사했어요.][웅산/가수 : 일본에서는 제가 1998년부터 활동을 시작했는데 오래된 팬분들이 많이 계세요. 그래서 코로나 동안, 4년 동안 제가 못 갔었는데도 그다음에 갔을 때 여전히 의리를 지켜주시러 공연장을 또 찾아주시고 늘 한 번 이렇게 사랑을 주시면 굉장히 좀 오랫동안 한마음으로 지켜주시고 응원해 주시는 것 같아요. 그래서 일본은 사실 웅산이라는 아티스트를 조금 더 성숙하게 만들어준 음악적으로 그런 나라이기도 하기 때문에 늘 갈 때마다 너무 기분이 좋죠.][웅산/가수 : 이번 무대는 30년 동안 제가 음악을 하면서 만났던 아티스트들 그리고 경험했던 음악들, 그런 음악을 총망라하는 그래서 힙합 아티스트 MC 스나이퍼도 오실 거고요, 또 국악의 이봉근 씨나, 그다음에 아쟁을 연주하는 신현식 씨, 그리고 백경우 선생님께서 승무를 함께 쳐주실 거고 아주 말랑말랑하고 가을에 들으면 기분 좋아지는 재즈 스탠다드 넘버들부터 프리 재즈까지도 경험할 수 있는 시간을 준비했고 그날 한 번만 부르고 싶은 노래가 있어서 제가 직접 작사, 작곡한 곡인데 '당신은 나의 노래입니다'라는 곡을 만들었어요. 그래서 앙코르 곡으로 준비해서 들려드릴 예정입니다.][웅산/가수 : 사실은 이 호기심 자체도 재즈가 저한테 준 선물인 것 같아요. 재즈는 늘 도전하게 하고 더 자유롭게 하기를 원하고 그러는데 저는 재즈를 해서 국악을 공부하고 또 몽골의 흠이라는 음악을 공부를 또 했고요. 지금은 실크로드를 따라서 중동 음악에 또 빠져 있기도 해요. 그래서 음악으로의 여행을 계속하고 있는데 그 원동력은 역시 호기심인 것 같아요.][웅산/가수 : 늘 생각하고 또 늘 되뇌는 말인데요. 현재 진행형, 게으르지 않은 뮤지션이고 싶다, 그냥 과정 속에 있는 저이고 싶습니다.]