[나이트라인 초대석] 재즈와 함께 걸어 온 30년…가수 웅산

대한민국을 대표하는 아시아 최고의 재즈 보컬리스트이자 싱어송라이터죠. 가수 웅산 씨가 데뷔 30주년을 맞아 뉴욕, 오사카, 도쿄에 이어 서울 공연으로 관객들과 만납니다.
나이트라인 초대석 오늘(27일)은 가수 웅산 씨와 함께합니다.
Q. 데뷔 30주년 맞아…소감은?
[웅산/가수 : 20주년이 됐을 때 좀 달랐었고 30주년이 됐을 때는 잠깐 뒤돌아봤는데 정말 너무 순식간에 30년이 흘렀다, 꿈결 같은 순간이었다, 이런 느낌이에요.]
Q. 특이한 이력으로 유명한데?
[웅산/가수 : 맞아요. 정식으로 스님이 되지는 못했지만 수행 생활을 했었고 그래서 그 기간에 매일 수행을 하니까 복식 호흡을 하고 또 관음정근이라고 해서 경을 외우고 하니까 목소리가 또 단련됐던 거예요. 그래서 지금 제가 이렇게 재즈라는 음악을 하고 있지만 재즈뿐만 아니라 음악을 통해서 '음악은 나의 제2의 수행이다'라고 생각을 하면서 많은 사람들과 음악으로 소통하고 그 소통이 또 치유될 수 있도록 매 공연마다 무대마다 다 하는 마음으로 그렇게 준비하고 있어요.]
Q. 9월 뉴욕 공연 전석 매진…새로운 시도가 많았는데?
[웅산/가수 : 제가 2016년부터 뉴욕에서 1년에 한 번, 2년에 한 번씩 이렇게 공연을 쭉 이어오고 있었는데 30주년을 준비하면서는 조금 더 배짱을 부려보고 싶었어요. 그래서 미디어아트를 하시는 영천 감독님께서도 공연을 했던 극장이 맨해튼에 있는 La mama etc라고 하는 곳인데 아방가르드 공연을 좀 많이 하는 곳이에요. 그래서 감독님께서도 '우리 이번에 좀 그냥 막 한번 해 보죠. 실험적인 거를 다 한번 시도해 보자'라고 먼저 제안을 주셔서 저도 좀 용기를 내서 제 마음대로 나의 재즈를 막 보따리로 풀어내고 싶었던 거예요. 관객들도, 한국 분들도 많이 응원해 주러 오셨지만 또 로컬 분들도 많이 오셨는데 제 음악을 아주 기분 좋게 받아들여 주신 것 같아서 너무너무 감사했어요.]
Q. 일본 투어도 진행…일본 팬들과는 인연이 깊은데?
[웅산/가수 : 일본에서는 제가 1998년부터 활동을 시작했는데 오래된 팬분들이 많이 계세요. 그래서 코로나 동안, 4년 동안 제가 못 갔었는데도 그다음에 갔을 때 여전히 의리를 지켜주시러 공연장을 또 찾아주시고 늘 한 번 이렇게 사랑을 주시면 굉장히 좀 오랫동안 한마음으로 지켜주시고 응원해 주시는 것 같아요. 그래서 일본은 사실 웅산이라는 아티스트를 조금 더 성숙하게 만들어준 음악적으로 그런 나라이기도 하기 때문에 늘 갈 때마다 너무 기분이 좋죠.]
Q. 다음 달 서울에서도 공연…어떤 무대 준비 중인가?
[웅산/가수 : 이번 무대는 30년 동안 제가 음악을 하면서 만났던 아티스트들 그리고 경험했던 음악들, 그런 음악을 총망라하는 그래서 힙합 아티스트 MC 스나이퍼도 오실 거고요, 또 국악의 이봉근 씨나, 그다음에 아쟁을 연주하는 신현식 씨, 그리고 백경우 선생님께서 승무를 함께 쳐주실 거고 아주 말랑말랑하고 가을에 들으면 기분 좋아지는 재즈 스탠다드 넘버들부터 프리 재즈까지도 경험할 수 있는 시간을 준비했고 그날 한 번만 부르고 싶은 노래가 있어서 제가 직접 작사, 작곡한 곡인데 '당신은 나의 노래입니다'라는 곡을 만들었어요. 그래서 앙코르 곡으로 준비해서 들려드릴 예정입니다.]
Q. 장르 경계 허물어…'웅산만의 음악'으로 만드는 방법은?
[웅산/가수 : 사실은 이 호기심 자체도 재즈가 저한테 준 선물인 것 같아요. 재즈는 늘 도전하게 하고 더 자유롭게 하기를 원하고 그러는데 저는 재즈를 해서 국악을 공부하고 또 몽골의 흠이라는 음악을 공부를 또 했고요. 지금은 실크로드를 따라서 중동 음악에 또 빠져 있기도 해요. 그래서 음악으로의 여행을 계속하고 있는데 그 원동력은 역시 호기심인 것 같아요.]
Q. 앞으로 어떤 뮤지션으로 남고 싶은지?
[웅산/가수 : 늘 생각하고 또 늘 되뇌는 말인데요. 현재 진행형, 게으르지 않은 뮤지션이고 싶다, 그냥 과정 속에 있는 저이고 싶습니다.]
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