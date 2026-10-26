[사건why] 여자 탈의실의 '그 놈'…감쪽같이 여장하고 불법 촬영?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 배상훈 (프로파일러), 이경민 (변호사)

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스포츠센터 여성 탈의실에 등장한 수상한 사람. 스포츠센터에서 제공하는 여성용 운동복을 입고 화장한 얼굴에 단발머리를 했는데, 휴대전화로 다른 여성들을 찍는 낌새였습니다. 탈의실의 다른 여성이 수상히 여겨 가까이 다가가니, 갑자기 전화하는 척을 하는데 목소리를 내지 않고 입만 뻥긋대는 모습이 더욱 의심스러웠는데요. 다른 여성이 결국 목덜미를 낚아채고 휴대전화를 확인하니 아니나 다를까 여성들을 촬영한 영상이 나왔습니다. 결국 이 '여장 남자'는 경찰에 넘겨졌습니다. 그런데 제보자는 '여장 남자'가 잡힌 후가 더 소름끼쳤다고 하는데요, 대체 무슨 일이 있었던 걸까요.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.