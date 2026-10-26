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[이슈빡] 5,500 내준 코스피…개미들 피눈물 언제까지

조지현 기자
작성 2026.10.26 19:34 수정 2026.10.26 19:36 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 박시동 (경제평론가), 빈센트 (김두언 · 하나증권 애널리스트) 
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코스피가 5,500 선을 내준 채 5,400대에서 마감하며 7개월 만에 최저치를 기록했습니다. 주주환원책 발표를 앞둔 반도체 투톱 삼전닉스뿐 아니라 대다수 종목이 하락을 면치 못했습니다. 불안한 중동정세에 유가가 다시 뛴 데다 이번 주 주요 기업 실적 발표와 미 FOMC 등을 앞두고 관망세도 짙은 상태인데요. 코스피, 바닥은 과연 어디일까요. 바닥을 다지고 다시 오르려면 무엇이 필요할까요?

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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