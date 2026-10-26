'바둑 전설' 이창호, 세계 최초 프로 통산 2천승 금자탑

▲ 이창호(오른쪽) 9단이 최명훈 9단을 꺾고 세계 최초로 2천승을 달성했다.

세계 바둑계의 '살아있는 전설' 이창호(51) 9단이 전인미답의 2천승 고지를 정복했습니다.이창호는 오늘(26일) 전북 완주군 삼례문화예술촌에서 열린 2026 쏘팔코사놀 레전드리그 11라운드에서 최명훈 9단에게 207수 만에 흑 불계승을 거뒀습니다.이로써 이창호는 1986년 입단 후 40년 2개월여 만에 개인 통산 2천승(1무 830패, 승률 70.67%))을 달성했습니다.전 세계 바둑을 통틀어 2천승을 수확한 프로기사는 이창호가 최초입니다.1986년 8월 만 11세 1개월 나이로 입단한 이창호는 그해 8월 26일 승단대회에서 조영숙 초단(당시)을 제압하고 프로 첫 승을 거뒀습니다.2000년 10월 통산 1천승을 돌파한 이창호는 2010년 1월 1천500승, 2024년 9월 1천900승을 차례로 달성했습니다.지난해 12월에는 1천969승째를 거둬 스승 조훈현 9단이 보유했던 역대 최다승 기록을 경신한 뒤 2천승 초읽기에 들어갔습니다.또한 이창호는 만 14세 1개월이던 1989년 제8기 KBS바둑왕전에서 첫 타이틀을 획득했습니다.1992년 제3기 동양증권배에서는 16세 6개월의 나이에 일본 바둑계의 거목 린하이펑 9단을 꺾고 최연소 세계 챔피언에 올랐습니다.이후 LG배·삼성화재배·후지쓰배·응씨배·춘란배·도요타덴소배 등을 휩쓸며 세계 대회 그랜드슬램을 이룩한 이창호는 메이저 대회 우승 17회로 역대 최다를 기록 중입니다.국내 대회를 포함한 우승 횟수는 142회로 조훈현(162회)에 이어 역대 2윕니다.이창호는 대망의 2천승을 달성한 뒤 "역사적인 기록을 세우게 돼 개인적으로도 영광이고 기쁘다"라며 "좋아하는 바둑을 계속해서 둘 수 있다는 것 자체로 즐겁고 행복하다"는 소감을 전했습니다.한국기원은 11월 3일 마장동 사옥에서 '이창호 9단 2천승 기념식'을 진행할 예정입니다.(사진=한국기원 제공, 연합뉴스)