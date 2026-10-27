김가은X윤선우 부부, 부모 된다…결혼 1년 만에 임신

배우 김가은과 윤선우 부부가 부모가 된다.



김가은은 최근 유튜브 채널 '김가은 KIMGAEUN'을 통해 임신 소식을 알렸다. '남편 생일날 임밍아웃 하기'라는 제목의 영상을 통해 "곧 우리 결혼 1주년. 식구가 한 명 더 늘어서 이제 여섯 식구다. 우리에게 아기천사가 찾아왔다"라고 전했다.



해당 영상은 남편 윤선우에게 임신 소식을 알리는 서프라이즈 영상으로 채워졌다. 윤선우는 방 벽면을 장식한 아기 모양의 풍선과 두 줄이 선명한 임신 테스트기를 발견하고 기쁨에 찬 모습을 감추지 못했다.



김가은은 "앞으로 얼마나 더 행복하고 재미있을지 감도 안 온다. 우리 여섯 식구 앞으로 잘해보자"라고 기대감을 드러냈다.



윤선우는 자신의 생일날 생각지도 않은 선물을 받고 "내 생일은 아무것도 아니다. 여보는 이제 왕이고 난 이제 노예다 노예"라고 말해 웃음을 자아냈다.



김가은과 윤선우는 2015년 KBS2 드라마 '일편단심 민들레'에 함께 출연하며 연인으로 발전했다. 두 사람은 10년 간의 열애 끝에 지난해 10월 결혼식을 올렸다.



두 마리의 강아지와 한 마리의 고양이를 키우고 있던 두 사람은 결혼 1년 만에 임신에 성공해 여섯 식구를 이루게 됐다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)