보험사도 뚫렸다…미래에셋생명 해킹 유출 확인 "정확한 유출 항목 파악 중"

▲ 미래에셋생명

미래에셋생명이 오늘(26일) 일부 시스템 침해 사고로 고객 개인 신용 정보가 유출됐다고 밝혔습니다.최근 금융권 해킹 사고가 잇따른 가운데, 보험권에서 해킹으로 인한 정보 유출이 확인돼 신고된 건 이번이 처음입니다.미래에셋생명은 홈페이지에 "25일 일부 시스템의 이상증상을 확인하고 사이버 침해사고를 인지해 긴급 대응 중"이라고 안내했습니다.고객 청약시스템과 홈페이지 일부에서 침해 사고가 발생한 것으로 파악됐습니다.외부 전문기관과 사고를 분석해 오늘 새벽 개인정보유출을 확인했고, 정확한 유출 대상과 항목은 파악 중이라고 회사 측은 설명했습니다.미래에셋생명은 개인정보 유출 사실을 인지한 이후 비상대응체계를 가동하고 공격 인터넷주소(IP)를 차단하는 등 고객정보 보호를 위한 보안 조치를 강화했다고 밝혔습니다.현재 추가 피해를 막기 위해 홈페이지는 막아놓은 상태입니다.미래에셋생명은 "이번 사고로 심려를 끼쳐드린 점 사과드린다"며 "고객정보 보호와 피해를 최소화하고 고객 안전과 신뢰를 회복하는 일에 최선을 다하겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)