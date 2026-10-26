[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박진호 / SBS 논설위원
"빅테크, AI 시설 등 인프라 투자 높아져 잉여 현금 '적자'"
"걱정할 수준은 아니지만 투자자와 시장 우려는 큰 듯"
"3대 빅테크 실적 발표…설비 투자 대비 수익률이 중심 지표 될 듯"
"이란, '해저 케이블' 언급…美에 새로운 위협 꺼내들어"
"네타냐후 재집권 시 이란 전쟁 확전 가능성"
박연미 / 경제평론가
"코스피, 소폭 조정 중…SK하이닉스 반사효과, 삼성전자 관망세"
"이번 주, SK하이닉스·삼성전자 실적 발표 등 변수 많아"
"5개 빅테크 기업에 천문학적 투자금…채산성 나올지가 관건"
"美 중간선거 D-7…의회 권력과 행정부 사이 권력 주목"
"투심 여전하지만…美 중간선거 보고 들어가도 늦지 않아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] 실적 좋아도 '속 빈 강정'? 역대급 실적에도 투심 '꽁꽁'…"수익으로 관심 이동, 채산성이 관건"
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