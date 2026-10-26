[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 양만희 SBS 논설위원
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● 법무장관 박균택? 양부남?
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"공소취소, 정치 쟁점화 피할 수 없어…후보자, 입장 밝혀야"
"박균택·양부남 중 도덕적 검증서 우월한 쪽 선택할 듯"
장성철 / 공론센터 소장
"박균택·양부남·김승원, '공취모' 교집합"
"박균택·양부남 임명 시 공소취소 파장으로 與 지지층 분열할 것"
양만희 / SBS 논설위원
"靑, 법무장관 후보 2명 확인 이례적…여론 검증 효과 기대"
"박균택·양부남, 공소취소 모임 참여…'애드벌룬' 여론 타진"
● '공소취소' 논란 재점화?
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"법무장관 인선 그대로 진행되면 '공소취소' 피할 수 없을 듯"
"국민들께 소상히 설명해야…양부남, 개별 사건 변호는 안 해"
"비서실장 임명했듯 박균택·양부남 외의 인물까지 살펴야"
장성철 / 공론센터 소장
"박균택·양부남 중 법무장관 나올 시 비극 벌어질 듯"
"지지층과 집권세력 분열 가능성…비극 없으면"
양만희 / SBS 논설위원
"박균택·양부남 중 법무장관 임명 시 공소취소 우려도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 법무장관 후보자 2인 압축? 이례적 행보, 종착지는?
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