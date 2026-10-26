뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[여담야담] 법무장관 후보자 2인 압축? 이례적 행보, 종착지는?

유성재 기자
작성 2026.10.26 16:53 조회수
PIP 닫기
[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------

● 법무장관 박균택? 양부남?

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"공소취소, 정치 쟁점화 피할 수 없어…후보자, 입장 밝혀야"
"박균택·양부남 중 도덕적 검증서 우월한 쪽 선택할 듯"

장성철 / 공론센터 소장
"박균택·양부남·김승원, '공취모' 교집합"
"박균택·양부남 임명 시 공소취소 파장으로 與 지지층 분열할 것"

양만희 / SBS 논설위원
"靑, 법무장관 후보 2명 확인 이례적…여론 검증 효과 기대"
"박균택·양부남, 공소취소 모임 참여…'애드벌룬' 여론 타진"

● '공소취소' 논란 재점화?

서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"법무장관 인선 그대로 진행되면 '공소취소' 피할 수 없을 듯"
"국민들께 소상히 설명해야…양부남, 개별 사건 변호는 안 해"
"비서실장 임명했듯 박균택·양부남 외의 인물까지 살펴야"

장성철 / 공론센터 소장
"박균택·양부남 중 법무장관 나올 시 비극 벌어질 듯"
"지지층과 집권세력 분열 가능성…비극 없으면"

양만희 / SBS 논설위원
"박균택·양부남 중 법무장관 임명 시 공소취소 우려도"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
유성재 기자 사진
유성재 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지