[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 서용주 전 더불어민주당 상근부대변인, 장성철 공론센터 소장, 양만희 SBS 논설위원
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● 보폭 넓히는 오세훈 ~ ● '오세훈 판결' 놓고 공방
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"정치권, 법원 개별 사건 판단에 입장 안 냈으면"
"오세훈 판결, '정치자금법' 취지 부합하는지 아쉬워"
"정치자금법 쓰임새 만연해질 것…대법원서 숙고해야"
"김민석 '대법원 엄정 판결 기대' 발언 비판한 조국 이해 안돼"
장성철 / 공론센터 소장
"野 60여 명, 오세훈계로 갈 가능성도"
"오세훈, 대법원 확정 판결 전까진 과한 행보 자제할 듯"
"민주, 오세훈 판결·대법원장 탄핵 연관 짓는 건 무리"
"조국혁신당, 지지율 상승에 고무…강성 메시지 계속될 듯"
양만희 / SBS 논설위원
"오세훈 '무죄 판결', 정치적 역할 기대감 커져"
"오세훈, 내일 법원 찾은 의원들과 만찬…'친오계' 주목"
● '오-한-석 연대' 가능?
서용주 / 전 더불어민주당 상근부대변인
"한동훈, 오세훈 살아나며 가장 힘든 구도 된 듯"
"보수야권 재편, 한동훈 고립될 수도"
장성철 / 공론센터 소장
"이준석, 한동훈에 '천박한 법기술자' 지칭…감정 안 좋은 듯"
"유승민 언급한 '오세훈-한동훈-이준석-장동혁' 연대 어려워"
양만희 / SBS 논설위원
"'오-한-석 연대? 결국은 총선 문제…논의 계속될 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '오세훈 판결' 받아든 여야, 바삐 돌아가는 속셈은?
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