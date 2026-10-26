서울시, 오세훈 '한강버스 감사청구 위증' 의혹 반박 나서

▲ 오세훈 서울시장

'한강버스 리베이트 의혹' 관련 오세훈 서울시장의 국정감사 발언을 두고 위증 논란이 불거졌습니다.서울시는 더불어민주당 일부 의원의 위증 의혹 제기에 대해 "오 시장 발언의 전체적인 취지와 사실관계를 고려하지 않은 주장"이라고 반박했습니다.서울시는 입장문을 내고 지난 15일 국회 행정안전위원회 국정감사에서 나온 오 시장의 발언 일부만을 취해 위증이라고 주장하는 것은 부당하다고 밝혔습니다.우선 한강버스 감사원 공익감사 청구 결정 과정에 대한 위증 의혹과 관련해 당시 발언은 정상적인 의사결정 과정을 설명한 것이라고 해명했습니다.앞서 민주당 김영배 의원은 한강버스 감사원 공익감사 청구를 오 시장이 결정했음에도 국정감사에서 실무진의 결정이라고 설명한 것은 위증이라는 의혹을 제기했습니다.이에 시는 당시 오 시장이 한강버스 관련 의혹에 대해 감사원 감사 청구 또는 수사 의뢰 등 필요한 조치를 검토하도록 지시했다고 설명했습니다.이후 실무진과 정무보좌관들의 논의를 거쳐 감사원 공익감사 청구를 우선 추진하는 방향으로 의견이 모였고, 오 시장이 비서실장을 통해 이를 보고받아 승인했다는 것입니다.시는 행안위 국정감사에서 '직원들이 논의해 결정했다'고 설명한 것은 실무진의 검토 과정을, 국토교통위원회 국정감사에서 '비서실장의 보고를 받고 승인했다'고 밝힌 것은 시장의 최종 의사결정 과정을 각각 설명한 것이라고 강조했습니다.한강버스 예산 투입과 관련한 위증 의혹도 부인했습니다.민주당 임호선 의원은 오 시장이 한강버스 사업에 서울시 예산이 투입되지 않는다고 답변한 것은 위증이라는 의혹을 내놨습니다.이와 관련해 서울시는 당시 오 시장의 발언은 한강버스 운영사의 개별 경영사항이 시장에게 직접 보고되지 않는다는 점과 직접적인 예산 집행이 없었다는 점을 설명한 것이라고 밝혔습니다.선착장 조성 등 공공 기반 시설에 서울시 예산이 투입되는 사실이나 운항결손액 보전 지원 자체를 부인한 것은 아니라는 설명입니다.아울러 마라톤 대회 후원 규모를 축소했다고 밝힌 데 대해서도 사실관계를 왜곡한 위증 주장은 부당하다고 반박했습니다.더불어민주당 이상식 의원은 오 시장이 지난해보다 마라톤 대회 개최 건수가 증가했음에도 감소했다고 발언한 것은 위증이라는 의혹을 제기했습니다.서울시는 오 시장이 국정감사에서 '서울시가 후원하는 마라톤 대회가 감소했다'는 취지를 직접 명확히 밝혔다고 설명했습니다.그러면서 시가 후원하는 마라톤 대회는 지난해 15개에서 올해 7개로 8개 줄었다고 밝혔습니다.또 같은 기간 중앙정부가 후원하는 마라톤 대회는 1개에서 21개로 증가했다고 덧붙였습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)