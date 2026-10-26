SK하이닉스 레버리지 ETF, 미 상장 석 달 만에 청산

▲ SK하이닉스

SK하이닉스 주가에 연동된 미국 상장 레버리지 상장지수펀드(ETF) 2종이 상장 3개월여 만에 청산됩니다.26일 블룸버그 통신에 따르면 이 펀드 운용사인 트레이더 ETF(Tradr ETFs)는 성명에서 'SK하이닉스 2X 롱'과 'SK하이닉스 2X 숏' 두 펀드의 운용을 11월 12일쯤 종료한다고 밝혔습니다.두 펀드는 SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)의 일간 수익률을 각각 2배, 역(逆) 2배로 추종하는 상품으로, 7월 28일 상장됐습니다.두 펀드의 거래와 증권 설정·환매는 11월 5일까지 가능하며 11월 12일 운용 종료 후 자산을 청산해 주주들에게 대금을 분배할 예정입니다.롱 펀드는 거래 시작 이후 5% 넘게 하락했고 숏 펀드는 42% 떨어졌습니다.같은 기간 SK하이닉스 ADR은 약 5% 올랐습니다.두 펀드의 운용자산은 고점 대비 60% 넘게 줄어 현재 합계 약 130만 달러(약 17억 원)입니다.SK하이닉스는 7월 10일 ADR을 나스닥에 상장했고, 이후 프로셰어스, 레버리지셰어스, 디렉시온 등도 SK하이닉스 연계 유사 상품을 잇달아 내놓았습니다.블룸버그는 이번 청산이 AI 거래에 대한 투자자들의 관심이 누그러진 데 따른 것이라고 전했습니다.SK하이닉스의 서울 본주는 사상 최고치 대비 56% 하락했습니다.