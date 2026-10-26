[자막뉴스] '저승사자' 골드만삭스 "코스피, 하향하나 크게 저평가 돼 있다"

미국 투자은행 골드만삭스가 코스피 목표 지수를 하향 조정하면서도 '현재는 지나친 저평가'라고 진단했습니다.



불룸버그통신에 따르면 골드만삭스 전략가들은 보고서를 통해 코스피 12개월 목표 지수를 기존 1만 2천에서 9천으로 25% 하향 조정한다고 밝혔습니다.



그러면서 코스피가 지난 6월 고점 대비 35% 넘게 급락하자 기업 가치 평가에 더 보수적인 기준을 적용했다는 설명을 덧붙였습니다.



다만 이들은 "시장은 지나치게 부정적인 펀더멘털 전망을 주가에 반영하고 있다"면서 최근 급락으로 한국 주식이 크게 저평가 됐다고 지적했습니다.



이어 "시장이 기업의 기초체력을 평가하는 방식에 더 보수적인 가정을 반영해 목표 지수를 낮췄지만, 현재 한국 증시는 위험 대비 수익 측면에서 여전히 매력적"이라고 언급했습니다.



그러면서 하향 조정된 목표 지수도 현재 수준에서 60% 이상의 상승 여력이 있다는 걸 의미한다고 설명했습니다.



골드만삭스는 올해 코스피 목표 지수를 여러 차례 상향 조정해 지난 6월에는 1만2천까지 높였습니다.



이후에는 글로벌 AI 관련주의 매도세가 확산하는 와중에도 그 수준을 유지해 왔습니다.



골드만삭스는 현재 반도체 업종의 주가에 2027년 이익이 65% 감소할 것이라는 전망까지 반영돼 있다면서, 시장이 지나치게 비관적이라고 분석했습니다.



메모리 반도체 업종을 제외한 나머지 종목들은 코스피의 절반쯤 차지하며, 이들의 선행 주가수익비율도 7.6배에 그치고 있습니다.



골드만삭스는 코스피의 목표 지수를 하향하면서도 전력과 산업재, 기업 지배 구조 개선 관련주, 내수 경기 회복과 K-대중문화 수혜주 등에 대해선 긍정적인 시각을 유지했습니다.



(취재 : 조기호, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)