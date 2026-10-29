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[지식의 발견] 영양제 '러버'들 뼈 때리는 일침…이승훈 교수 "효과가 있다고 했지만…"

정유미 기자
작성 2026.10.29 19:01 조회수
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다이어트 보조제부터 고용량 비타민까지, 현대인에게 영양제는 사실상 없어서는 안 될 필수품처럼 여겨집니다. 우리가 매일 챙겨 먹는 이 영양제들, 과연 알려진 만큼의 효과가 있는 걸까요? SBS <지식의 발견>에 출연한 이승훈 서울대병원 신경과 교수는 많은 기능성 영양제와 메가도스 비타민의 효과가 의학적으로 명확히 입증된 적이 없다고 짚었습니다. 식사를 잘 챙겨 먹는 건강한 일반인이라면 굳이 영양제에 의존할 필요가 없고, 지갑 사정만 나빠질 수 있다는 게 이승훈 교수의 솔직한 진단이었는데요. 그렇다면 우리는 왜 그동안 영양제에 열광해 왔고 정작 어떤 사람에게 영양제가 필요한지, 이승훈 교수의 명쾌한 설명으로 확인해 보시죠.

(진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형, 촬영 : 김상윤 박우진, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
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