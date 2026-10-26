'아시아 외교 중시' 후쿠다 야스오 전 일본 총리 별세…향년 90세

▲ 후쿠다 야스오 전 일본 총리

한국·중국 등 아시아 국가들과의 관계 개선에 힘쓴 것으로 평가받는 후쿠다 야스오 전 일본 총리가 별세했습니다.오늘(26일) 교도통신과 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 자민당은 후쿠다 전 총리가 지난 22일 심부전으로 도쿄 내 한 병원에서 별세했다고 밝혔습니다.고인은 2007년 9월에 총리에 취임해 2008년 9월까지 1년간 재임했습니다.후쿠다 다케오 전 총리의 아들로, 일본 헌정사상 최초 부자 총리 기록을 세웠습니다.고인은 정치인 시절 대아시아 외교의 중요성을 강조해온 자민당 내 비둘기파로 꼽힙니다.취임 직후 야스쿠니 신사 참배와 관련한 기자들의 질문에는 "상대가 싫어하는 것을 할 필요가 있느냐"고 대답한 바 있습니다.2008년 당시 중국 후진타오 국가주석이 방문했을 당시에는 '전략적 호혜 관계'를 발전시키는데 합의했습니다.1990년 중의원 선거에서 53세의 나이로 옛 군마 3구에서 당선되며 정계에 진출했고 이후 7회 연속 당선됐습니다.2000년에는 모리 요시로 내각에서 관방장관으로 취임하며 처음 입각했습니다.후쿠다 전 총리는 2008년 이명박 당시 대통령과 정상회담을 갖고 미래지향적인 한일관계 구축을 강조했습니다.2012년 중의원 선거에 출마하지 않고 정계에서 은퇴한 뒤에도 당시 냉각된 중일 관계 개선의 실마리를 모색해온 것으로 평가됩니다.2014년에는 중국을 방문해 시진핑 국가주석을 만났고, 당시 아베 신조 전 총리와의 회담을 위한 토대를 마련했다는 평가를 받습니다.(사진=제주포럼사무국 제공, 연합뉴스)