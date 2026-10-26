[자막뉴스] "20시간 동안 뭐 했나?" GOP 철책까지 걸어간 30대 여성…경계 감지 센서도 훼손

강원도 철원 지역의 민간인출입통제선을 넘어 최전방 일반전초, GOP 철책까지 무단 접근한 30대 여성이 군 당국에 붙잡혔습니다.



합동참모본부와 군 당국에 따르면, 30대 여성 A 씨는 그제(24일) 오후 철원 지역 민통선 이북으로 진입한 뒤 계속 북상해 이튿날 GOP 철책까지 접근했습니다.



A 씨는 소지하고 있던 절단기와 가위 등을 이용해 GOP 철책의 경계 감지 센서를 훼손하려 한 혐의를 받고 있습니다.



신병을 확보한 군과 국가정보원 등 관계기관이 합동 조사를 벌인 결과, 특별한 대공 혐의점이나 간첩 활동 가능성은 없는 것으로 파악됐습니다.



조사 과정에서 A 씨는 범행 경위에 대해 명확하게 진술하지 못하고 횡설수설하고 있는 것으로 전해졌습니다.



이 사건을 두고 성일종 국민의힘 의원은 오늘(26일) 오전 국회 국방위원회 종합국정감사에서 군의 초동 대응 부실을 지적했습니다.



이에 진영승 합동참모의장은 "24일 오후 민통선 지역에서 거동수상자를 확인하고 신병 확보 작전을 진행했다"고 설명했습니다.



하지만, 성 의원은 "해당 여성이 토요일 오후에 CCTV에 포착이 됐는데 20시간 동안 뭘 했느냐"고 따져 물었고, 강신철 국방부 장관은 "해당 여성이 최초 포착된 장소와 센서가 절단된 장소가 다르다"며 "같은 장소가 아니라는 점을 감안해 달라"고 답했습니다.



최초 확인 장소는 GOP 철책선이 아니라 민통선 인근이라는 취지입니다.



앞서 군은 그제(24일) 민통선 이북 지역에서 미상 인원의 활동을 포착해 수색에 나섰지만 신병을 확보하지 못했고, 이튿날인 어제(25일) GOP 일대에서 감지 센서 여러 곳이 절단된 사실을 확인했습니다.



30대 여성은 어제(25일) 오후에야 붙잡혔습니다.



군 당국은 A 씨의 민통선 이북 지역 내 세부 행적과 침입 경로를 구체적으로 조사하는 한편, 최전방 부대의 경계작전태세에 허점이 없었는지 점검하고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)