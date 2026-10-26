이진수 법무장관 대행 석 달 전 사의 표명

▲ 이진수 법무장관 직무대행

법무부 장관 직무대행을 맡고 있는 이진수 차관이 석 달 전 사의를 표명한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.법조계에 따르면 이 차관은 더불어민주당이 검찰 보완수사권을 박탈한 형사소송법 개정안 국회 본회의 통과를 추진하던 지난 7월 말쯤 건강상 문제를 이유로 사표를 제출했습니다.당시 이 차관은 "실효적 대안 없이 보완수사까지 폐지하게 된다면 범죄 피해자의 권리구제 공백이 심화할 수밖에 없을 것"이라며 보완수사권 폐지 반대 입장을 여러 차례 밝혀왔습니다.다만 이 차관은 법무부 장관이 '대행의 대행' 체제로 운영돼선 안 된다고 우려해 차기 장관이 임명될 때까지만 직을 맡겠다는 '조건부 사표'를 낸 것으로 파악됐습니다.정성호 전 장관은 지난 7월 하순쯤 민주당이 보완수사권 완전 폐지를 당론으로 채택하자 사의를 표명했고 8월 26일 퇴임했습니다.구자현 전 검찰총장 대행도 형사소송법 개정안 통과 당일인 7월 31일 사직서를 제출했습니다.이 차관은 앞서 검찰총장 후보로 천거되더라도 후속 심사 절차에 참여하지 않겠다는 입장을 밝히면서도 차관직 사퇴 입장을 전한 것으로 파악됐습니다.이 차관의 사표는 차기 법무부 장관이 취임하는 대로 수리될 것으로 보입니다.(사진=연합뉴스)