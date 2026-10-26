"이진수 법무장관 대행도 석 달 전 '사의'…건강상 이유"

▲ 이진수 법무장관 직무대행

법무부 장관 인선이 임박한 가운데 장관 직무대행을 맡고 있는 이진수 차관도 석 달 전 사의를 표명한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.법조계에서는 이 차관이 더불어민주당의 검찰 보완수사권 폐지 추진이 한창이던 지난 7월 말쯤 건강상 문제를 이유로 사표를 제출한 것으로 파악하고 있습니다.당시 민주당은 검찰의 보완수사권을 박탈하는 형사소송법 개정안의 국회 본회의 통과를 추진하고 있었습니다.이 차관은 "실효적 대안 없이 보완수사까지 폐지하게 된다면 범죄 피해자의 권리구제 공백이 심화할 수밖에 없을 것"이라며 보완수사권 폐지에 여러 차례 반대 입장을 밝혔습니다.다만 이 차관은 법무부가 장관 직무대행의 대행 체제로 운영되는 상황을 우려해 차기 장관이 임명될 때까지만 직을 맡겠다는 조건부 사표를 낸 것으로 파악됐습니다.정성호 전 법무부 장관도 지난 7월 하순쯤 민주당이 보완수사권 완전 폐지를 당론으로 채택하자 사의를 표명했고, 지난 8월 26일 퇴임했습니다.구자현 전 검찰총장 직무대행 역시 형사소송법 개정안이 국회를 통과한 지난 7월 31일 사직서를 제출했습니다.지난달에는 '코로나19 신약 임상시험 청탁 의혹'에 휩싸인 김승원 전 법무부 장관 후보자가 낙마했습니다.이후 법무부의 수장 공백이 길어지면서 이 차관의 사표도 수리되지 않았습니다.앞서 이 차관은 검찰총장 후보로 천거되더라도 후속 심사 절차에 참여하지 않겠다는 입장을 밝혔으며, 이 과정에서도 차관직에서 물러나겠다는 뜻을 전한 것으로 파악됐습니다.이 차관의 사표는 차기 법무부 장관이 취임하는 대로 수리될 것으로 보입니다.이재명 대통령은 차기 법무부 장관 후보자를 더불어민주당 박균택 의원과 양부남 의원 등 2명으로 압축하고 막판 고심 중인 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)