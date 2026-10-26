[날씨] 제주 낮까지 비…내일부터 추워져 모레 서울 2도

역대 가장 늦은 태풍인 참피가 오늘(26일) 새벽 온대저기압으로 변하며 소멸했습니다.



현재는 전국 하늘에 구름이 가득하고요.



일부 강원과 제주 지역에는 약하게 빗방울이 떨어지는 곳이 있습니다.



오늘 제주 지역은 낮까지 5mm 안팎의 비가 더 내리다 그치겠고요.



수도권과 강원 내륙, 산지와 경북, 경남과 전남 지역에서는 빗방울이 떨어질 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



풍랑특보가 내려진 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



내일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 날이 급격히 추워지겠습니다.



특히 수요일에는 서울의 아침 기온이 2도로 올가을 들어 가장 춥겠습니다.



급격한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 한번 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 20도, 대전 23도, 대구 22도로 평년 수준을 웃돌겠습니다.



목요일에는 중서부 지역에, 금요일에는 호남과 제주 지역까지 가을비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)