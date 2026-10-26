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[날씨] 제주 낮까지 비…내일부터 추워져 모레 서울 2도

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작성 2026.10.26 12:43 조회수
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역대 가장 늦은 태풍인 참피가 오늘(26일) 새벽 온대저기압으로 변하며 소멸했습니다.

현재는 전국 하늘에 구름이 가득하고요.

일부 강원과 제주 지역에는 약하게 빗방울이 떨어지는 곳이 있습니다.

오늘 제주 지역은 낮까지 5mm 안팎의 비가 더 내리다 그치겠고요.

수도권과 강원 내륙, 산지와 경북, 경남과 전남 지역에서는 빗방울이 떨어질 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.

풍랑특보가 내려진 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.

항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.

내일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 내려오면서 날이 급격히 추워지겠습니다.

특히 수요일에는 서울의 아침 기온이 2도로 올가을 들어 가장 춥겠습니다.

급격한 기온 변화에 건강 관리 잘해주셔야겠습니다.

오늘 지역별 낮 기온 한번 살펴보겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 20도, 대전 23도, 대구 22도로 평년 수준을 웃돌겠습니다.

목요일에는 중서부 지역에, 금요일에는 호남과 제주 지역까지 가을비 예보가 나와 있습니다.

(안수진 기상캐스터)
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