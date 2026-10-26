엄격한 심사…화성시, 샤인머스캣 톱5 우수 농가 뽑았다

<앵커>



경기도 화성특례시가 지역 포도 농장들을 대상으로 '샤인머스캣 품평회'를 열었습니다.



엄격한 심사를 거쳐 샤인머스캣 우수 농가 5곳을 선발했는데, 그 현장을 최호원 기자가 다녀왔습니다.



<기자>



강당 테이블 위로 포도 품종 샤인머스캣이 든 바구니 22개가 놓여 있습니다.



경기 화성시 농장들이 '제3회 샤인머스캣 품평회'에 내놓은 포도들입니다.



심사위원으로 나선 지역 학부모와 영양사 선생님들이 돌아가며 하나씩 맛을 봅니다.



[신지영/학부모 심사위원 : 은은한 사과 향이나 망고 향이 입 끝에 남아서 아주 기분 좋은 끝맛을 느낄 수 있거든요. 당도와 그런 은은한 향을 중점적으로 봤습니다.]



앞서 화성시 관계자들은 농장을 직접 방문해 병충해 관리부터 상품 포장과 저장시설 상황까지 꼼꼼히 확인했습니다.



이렇게 농장, 계측, 외관의 3단계 심사를 모두 마친 농장 가운데 5곳이 '톱5 우수 농장'에 선정됐습니다.



지난 10년간 샤인머스캣이 큰 인기를 끌면서 화성시에서도 캠벨 53%에 이어, 샤인머스캣 재배 비율이 45%까지 높아졌습니다.



최근에는 가격 하락으로 경쟁이 더 치열해졌습니다.



[고영미/화성시 과수기술팀장 : 화성에서 재배되고 있는 샤인머스캣은 해풍을 맞고 자라서 당도가 높고, 물을 잘 보유하는 점질 토양이라 (농장들이) 물을 많이 주지 않아도 당도 높은 샤인머스캣을 재배할 수 있습니다.]



샤인머스캣은 포도알 표면에 흰 과분이 고르게 분포돼 있고, 알에 탄력이 있을수록 맛있습니다.



10월 중하순 출하되는 상품들은 완숙이 될수록 노란색을 띠게 되고, 그만큼 당도도 높습니다.



[정명근/화성특례시장 (지난달) : 전국 포도의 당도가 (평균) 15브릭스 전후예요. 우리 화성 송산 포도는 19브릭스. 엄청난 차이죠.]



화성시는 캠벨에 이어 샤인머스캣의 품질을 함께 끌어올려 국내 판매는 물론, 연간 50톤 안팎인 해외 수출도 더 늘릴 계획입니다.



(영상취재 장운석, 화면제공 : 화성특례시)