장동혁 "오세훈 무죄로 특검 철퇴…이런 게 조작 기소"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
국민의힘 장동혁 대표가 오세훈 서울시장의 항소심 무죄 선고를 두고 "특검이 정권의 기소 자판기 노릇하다가 법원의 철퇴를 맞은 것"이라며 "조작 기소는 이런 걸 두고 말하는 것"이라고 비판했습니다.
장 대표는 오늘(26일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 이같이 말하고 "오 시장 관련자들까지 완벽하게 무죄 판결을 받았다. 특검은 국민 앞에 사죄하고 대법원 상고를 즉각 포기해야 한다"고 촉구했습니다.
장 대표는 이재명 대통령이 민주당 박균택·양부남 의원을 법무부 장관 후보로 검토하는 데 대해 "법원이 사법부가 살아있음을 확실하게 보여주자 이재명 대통령과 집권당이 잔뜩 겁을 먹었다"며 "공소 취소 모임 소속 두 의원을 허겁지겁 법무장관 후보로 검토해 법무부와 공소청을 '이재명 공소취소 로펌'으로 만들려고 한다"고 말했습니다.
이어 민주당이 조희대 대법원장 탄핵을 추진하는 것을 거론하며 "이 대통령 재판이 재개되면 곧장 끌어내려 올 판이니, 대법원장을 직무 정지시켜 막아보겠다는 속셈"이라고 지적했습니다.
또한 이 대통령 재판 재개가 필요하다는 응답이 과반이라는 여론조사 결과를 언급하면서 "공소취소 모임 장관을 앉히든 대법원장 탄핵을 하든 이미 국민의 법정에서 이재명 정권은 퇴출 선고를 받았다. 국민의 명령은 이 대통령 재판 재개"라며 "조 대법원장은 국민을 믿고 결단을 내리길 바란다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
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