정점식 "민주, 대법원장 탄핵안 기각 시 총사퇴…이 대통령, 정치적 탈옥 몸부림"

▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표가 더불어민주당의 조희대 대법원장 국정조사 추진에 대해 "탄핵이 습관인 정당이니 국조 같은 꼼수를 쓸 바에는 당장 탄핵소추안을 발의하라"며 "탄핵안이 기각되면 민주당 지도부 총사퇴로 책임지고 국민 심판을 받으면 된다"고 요구했습니다.정 원내대표는 오늘(26일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대법원장 국정조사는 정치적 간 보기다. 극단적 지지층 앞에서 당장 탄핵할 것처럼 폼 잡다가 막상 시도하려니 후폭풍이 두려워 우왕좌왕하다 겨우 내놓은 꼼수가 국조"라며 이같이 언급했습니다.정 원내대표는 민주당이 추진하는 '공소 취소 특검법'에 대해서도 "자꾸 조작 기소라고 분칠하는데 명백한 언어공작"이라며 "대통령은 왜 모든 국민이 다 하는 재판 절차를 거부하고 본인만을 위한 특검으로 공소 취소를 노리는 건가. 재판을 통해서는 무죄나 공소 기각을 받지 못하기 때문"이라고 지적했습니다.이어 "사실 이 대통령에게는 주어진 시간이 별로 없다. 총선에서 심판받고 나면 공소 취소를 추진할 힘이 사라지고 총선 직전에 공소 취소를 진행하면 더 큰 심판을 받게 될 것이니 공소 취소를 미리 끝내고 싶을 것"이라며 "대통령 재판 삭제를 위한 시간이 1년 남짓 남았을 뿐이라, 온갖 무리수를 남발하며 정치적 탈옥을 위해 몸부림치는 것"이라고 말했습니다.또한 법무부 장관 후보로 민주당 박균택 양부남 의원이 유력 거론되는 데 대해 "두 사람 모두 이 대통령의 사법 리스크 호위무사로, 깊은 우려를 표할 수밖에 없다"며 "조 대법원장에 대한 국조와 탄핵 협박, 공소 취소 특검법, 대통령 사법 리스크 호위무사들의 법무부 장관 하마평 이 모든 것은 하나의 목표로 향한다. 바로 이 대통령의 정치적, 사법적 탈옥"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)