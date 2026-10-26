가수 윤하, 씨나인이엔티와 전속계약 종료…"정산금 미지급, 법적 절차로"

가수 윤하가 소속사 씨나인이엔티와 전속계약을 종료했다.



윤하 측 법률대리인 법무법인 일로는 26일 "윤하 측은 장기간 이어진 정산금 미지급 문제로 시정을 요구했으나 이행되지 않아, 2026년 9월 전속계약 해지를 통보했다"고 밝혔다. 이어 "씨나인이엔티 역시 공문을 통해 해지 효력이 9월 14일 발생했음을 인정했다"고 설명했다.



윤하 측은 미지급 정산금에 대한 청구 소송을 제기했다고 밝혔다. 남은 문제는 법이 정한 절차 안에서 정리해 나갈 예정이라고 했다.



윤하 측은 "윤하는 앞으로도 음악 활동을 이어 갈 것"이라며 "씨나인이엔티 소속 다른 아티스트와 직원들은 이번 사안과 무관하니 추측성 보도는 자제해 주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.



윤하는 2012년 C9엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 활동해 왔으며, 지난해 재계약을 체결하기도 했다.









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)