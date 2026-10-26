경기 기후보험 온열질환 진단비 1천472건…작년의 2.2배

▲ 햇볕 (자료 사진)

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경기도는 올해 4월부터 10월까지 '경기 기후보험'을 통해 지급한 온열질환 진단비가 1천472건, 2억 2천80만 원으로 집계됐다고 오늘(26일) 밝혔습니다.이는 지난해 누적 지급 건수인 655건의 약 2.2배입니다.지난해 지급액은 6천550만 원이었습니다.기후보험은 폭염·한파 등 기후 요인으로 인해 온열·한랭질환 등 피해를 본 도민에게 보험금을 지급하는 제도입니다.온열질환 진단비를 포함한 올해 기후보험 전체 지급 실적은 지난 21일 기준 총 2만 5천941건, 7억 5천220만 원입니다.항목별로는 기후취약계층 의료기관 통원비가 2만 4천200건, 4억 8천400만 원으로 가장 많았고 온열질환 진단비가 뒤를 이었습니다.이 밖에 감염병 진단비 85건(1천700만 원), 응급실 내원비 165건(1천650만 원), 기후재해 사망위로금 4건(1천200만 원), 온열질환 입원비 13건(130만 원), 기후재해 사고위로금 2건(60만 원) 등이 지급됐습니다.박대근 경기도 환경보건안전과장은 "올여름 폭염으로 건강 피해를 본 많은 도민이 기후보험을 통해 실질적인 지원을 받았다"며 "가을철 감염병과 겨울철 한파 등 계절별 기후위험에 대해서도 도민들이 필요한 지원을 받을 수 있도록 홍보를 강화하고 도민 건강을 보호하는 안전망을 지속해서 발전시켜 나가겠다"고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)