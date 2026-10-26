김장훈 '서해의 독도' 격렬비열도 공연 연기…"11월 재도전"

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가수 김장훈이 '서해의 독도'로 불리는 충남 태안 격렬비열도에서 하려던 첫 대중음악 공연이 기상 악화로 연기됐다.김장훈은 26일 정오 태안군 근흥면 북격렬비도 등대 인근에서 공연할 예정이었으나, 현지 기상과 해상 여건 때문에 섬에 들어가지 못해 공연을 미루게 됐다. 앞서 충남도는 25일 이 공연이 격렬비열도에서 열리는 첫 대중음악 공연이라고 알렸다.이번 공연은 10월 25일 '독도의 날'을 기념해 우리나라 서쪽 해양 영토의 중요성을 알리려고 기획됐다. 김장훈은 밴드 '한국사람'과 함께 북격렬비도에 올라 라이브 무대를 펼칠 계획이었다. 섬의 접안 여건을 고려해 관중 없이 진행하고, 김장훈 공식 유튜브와 충남도 공식 유튜브 '충남TV'로 생중계할 예정이었다.김장훈 측은 현장 안전을 고려해 공연을 미루고 11월에 다시 입도를 추진할 계획이라고 밝혔다. 구체적인 일정은 추후 공개된다.격렬비열도는 북·서·동 격렬비도 3개 섬과 부속 도서로 이뤄졌다. 태안 안흥항에서 서쪽으로 55㎞ 떨어져 있고, 총 면적은 51만 4,603㎡로 독도보다 2.7배가량 넓다. 새가 열을 지어 날아가는 모습처럼 보여 붙은 이름이다.김장훈은 앞서 "그동안 독도의 소중함을 알리기 위해 노력해 온 것처럼 이제는 서해의 격렬비열도를 비롯한 우리나라 섬들의 가치를 더 많은 분께 알리고 싶다"고 밝힌 바 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)