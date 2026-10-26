'연기대상' 장나라, 2년 만에 '굿파트너2' 출격…50명 규모 로펌 대표로 화려한 컴백

배우 장나라가 더 단단하고 노련해진 이혼 전문 변호사로 돌아온다.



오는 11월 20일(금) 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '굿파트너2'(극본 최유나, 연출 서민정) 측은 26일, '법무법인 리봄'의 대표 변호사로 거듭난 차은경(장나라 분)의 화려한 컴백을 담은 캐릭터 스틸을 공개했다.



'굿파트너2'는 이혼이 '체질'인 대표 변호사 차은경과 이혼에 '진심'인 경력직 변호사 강혜성(김혜윤 분)이 서로의 굿파트너가 되어 펼치는 사이다 이혼쇼다. 2024년 SBS 연기대상을 품에 안은 장나라의 컴백 소식만으로도 시청자들의 기대를 한몸에 받고 있다.



이날 공개된 사진에는 3년 만에 50명 규모의 이혼 전문 로펌 '법무법인 리봄'을 일궈내며 '올해의 파워 우먼'으로 선정된 차은경의 여유롭고 품격 있는 미소가 담겼다. 동시에 '대표 변호사' 명패 앞에서도 예리한 눈빛으로 법정 변론에 임하는 워커홀릭 베테랑다운 아우라를 전해 활약을 기대케 한다.



장나라는 "두 번째 시즌이 제작되는 드라마를 할 수 있는 기회가 있어 감사했다"라면서 "같은 캐릭터로 다시 시청자분들을 만나는 것이 정말 색다른 경험이었다. 차은경이라는 캐릭터 자체가 모험 같은 부분이 많았는데, 다시 연기하니 조심스러운 부분도 느껴졌다"라고 소회를 전했다.



이어 차은경의 변화로 '공감'을 꼽은 장나라는 "법무법인 리봄을 차리며 좀 더 의뢰인들의 속 깊은 이야기에 공감하는 면이 많아진 것 같다. '리봄' 자체가 차은경일 것"이라며 "이전 시즌에 대한 부담과 욕심을 최대한 덜어내려고 했다. 시청자분들이 편안하게 보실 수 있도록 저 역시 편안한 마음을 가지려고 노력했다"라고 주안점을 덧붙였다.



한층 깊어진 내공으로 돌아온 장나라의 사이다 이혼 해결법은 오는 11월 20일 금요일 밤 9시 50분 '굿파트너2'에서 첫 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)