'누적 관객 100만 명' 임영웅, 스타디움 공연 영화로…11월 18일 개봉

누적 관객 100만 명을 달성한 가수 임영웅의 스타디움 공연을 스크린에서 다시 만난다.



26일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 공연실황영화 '임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2'의 메인포스터가 공개됐다.



공개된 메인포스터에는 환하게 미소를 짓고 있는 임영웅의 모습이 담겨 다시 한번 공연 당시를 떠올리게 하는 건 물론, 웅장하며 여운까지 안겼던 드론쇼의 순간도 담겨있다.



'임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2'는 지난 9월 고양종합운동장 주경기장에서 개최된 2026 임영웅 콘서트의 생생한 실황을 담은 영화로, 임영웅과 영웅시대가 함께 걸어온 10년의 서사를 돌아보고 새로운 10년을 약속하는 특별한 축제, 누적 관객 100만 명을 달성한 기념비적 순간을 대형 스크린과 풍성한 사운드로 즐길 수 있다.



특히 임영웅은 데뷔 10주년을 기념하는 공연이자, 두 번째 스타디움 입성 무대이기도 한 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 통해 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'의 전곡을 최초 공개했고, 한층 더 다채롭고 풍성해진 무대들을 선보였다.



이외에도 스타디움 규모에 걸맞은 웅장한 무대 장치와 압도적인 연출, 밴드 라이브의 생동감, 안무팀의 퍼포먼스, 밤하늘을 수놓은 환상적인 드론쇼와 불꽃놀이, 수만 명의 함성이 만들어낸 감동의 순간들이 고화질 스크린과 입체적인 사운드를 통해 완벽하게 재현된다.



누적 관객 100만 명을 동원하며 가요계에 묵직한 족적을 남긴 임영웅의 기념비적 콘서트를 담은 '임영웅│아임 히어로 더 스타디움 2'는 오는 11월 18일부터 전국 CGV에서 만날 수 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)