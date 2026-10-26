선관위특검, 28일 올림픽공원서 투표지 247만 장·CCTV 검증

▲ 23일 서울 중대범죄수사청을 방문한 이태한 선거관리위원회 특별검사가 취재진 질문에 답하고 있다.

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6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 수사하는 이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 오는 28일 잠실 올림픽공원에서 투표지 공개검증을 실시합니다.특검팀은 오는 28일 올림픽공원 핸드볼경기장에서 송파구 투표지 약 247만 장, 현장 CCTV 등 물품에 대해 검증에 나선다고 오늘 밝혔습니다.특검팀은 이번 검증이 수사 활동의 일환이며 공직선거법상 재검표가 아니라고 강조했습니다.재검표는 선거 결과에 이의가 있을 때 실시됩니다.이번 공개 검증은 서울경찰청·중앙선관위·한국체육산업 등 관계기관 협조를 받아 진행됩니다.또 중앙선관위와 송파구 선관위의 의결을 거쳐 참관단, 국회의원, 언론인의 입회하에 진행됩니다.특검팀은 사안의 국민적 관심과 상징성을 고려해 국정조사 권한이 있는 국회가 선정한 참관단, 여야 국회의원 등 100명가량이 절차를 지켜보도록 조치했습니다.50명 이상의 언론인도 참여합니다.특검팀은 검증을 통해 투표지의 증감과 위조 여부 등 무결성을 확인할 계획입니다.또 투·개표에 사용된 각종 장비와 서류에 오류가 없었는지 점검합니다.구체적으로는 물품 보관 장소에 대한 CCTV를 통해 외부 침입 여부를 확인할 예정입니다.투표지 수량·기표·인쇄 상태를 일차적으로 확인해 그 과정에서 발견된 이상투표지를 별도 분류한 후 2차적으로 정밀감정할 계획입니다.나아가 특검팀은 투표지 분류기 등 사용된 장비의 해킹 여부 등 오류 가능성도 살펴봅니다.특검팀은 소속 검사, 특검보 등 110명 이상의 가용인력을 모두 투입하겠다는 방침입니다.경찰청 및 국립과학수사연구원 인력과 장비, 투표지 수량 확인을 보조하는 선관위 인력 약 500명도 지원받기로 했습니다.특검팀 관계자는 "이번 검증을 통해 특검법상 수사 대상인 투표용지 부족 등 각종 의혹에 대해 철저히 수사함으로써 공직선거의 공정성과 선거관리 업무에 관한 국민적 의혹을 해소하는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.지난달 7일 출범한 이태한 특검팀은 최장 150일 동안 투표용지 부족, 개표 강행, 투표 통계 조작, 선관위 관계자들의 외유성 출장, 부정 채용·승진 특혜, 수의계약 특혜 및 업체 유착을 수사합니다.(사진=연합뉴스)