[현장영상] 두오모 광장이 '하얀 연기'로 가득…유럽 전역으로 번진 시위 '초토화'

프랑스에서 시작된 시민들의 분노가 유럽 곳곳으로 번지고 있습니다.



이탈리아에서는 생활비와 주거비 부담에 시달리던 청년들이 거리로 나섰고, 일부 지역에서는 프랑스처럼 상점 약탈과 방화까지 벌어졌습니다.



기름값 급등에 항의하는 화물차 기사들이 차로 도로를 막는 트럭 시위를 벌이며 운송을 거부, 마트 진열대가 텅 비는 상황이 벌어지기도 했습니다.



벨기에와 그리스에서는 교육과 생활비 문제를 호소하는 학생들이 시위에 나섰고, 스페인과 포르투갈에서는 감당하기 힘든 집값과 월세에 시민들이 거리로 나섰습니다.



유럽 시민들을 거리로 내몬 이유와 확산하는 시위 현장을 알아봤습니다.



(취재: 정경우 / 구성: 양현이 / 영상편집: 홍진영 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)