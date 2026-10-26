개표율 48%에 '재역전'…브라질 대선서 룰라 당선 확정

루이스 이나시우 룰라 다시우바(81) 현 브라질 대통령이 현지 시간 25일 치러진 브라질 대선 결선투표에서 플라비우 보우소나루 상원의원을 꺾고 통산 4선에 성공했습니다.



브라질 고등선거재판소의 개표 결과, 개표율 99.76%를 기록한 상황에서 룰라 대통령은 51.76%의 득표율로 당선을 확정 지었습니다.



보우소나루 후보는 48.24%를 얻는 데 그쳤습니다.



이로써 룰라 대통령은 2003년 첫 집권 이후 통산 4번째 대권을 거머쥐며 브라질 현대 정치사상 최초의 4선 대통령이라는 기록을 세웠습니다.



1989년 첫 대선 출마 이후 모두 7차례 대권에 도전해 4차례 당선되고 3차례 낙선하는 4승 3패의 기록도 남겼습니다.



반면 아버지인 자이르 보우소나루 전 대통령에 이어 브라질 최초의 '부자(父子) 대통령'을 노렸던 플라비우 보우소나루 후보는 개표 초반 선전했지만, 막판 역전을 허용하며 고배를 마셨습니다.



이와 함께 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 이후 중남미 대륙을 강타하고 있는 블루타이드, 즉 우파 집권 물결에도 제동이 걸리게 됐습니다.



트럼프 2기 행정부가 출범한 2025년 1월 이후 중남미 대선에서 우파가 패배한 사례는 없었지만, 이번에 처음으로 중남미 최대 국가인 브라질에서 좌파 진영이 승리했습니다.



룰라 대통령의 당선이 확정되기까지 개표 과정은 한 편의 드라마와 같았습니다.



개표 초반에는 룰라 대통령이 앞섰지만, 개표율 13.98%를 넘어서면서 보우소나루 후보가 역전에 성공했습니다.



두 후보의 득표율 격차는 1%포인트 넘게 벌어지며 그대로 승부가 굳어지는 듯했습니다.



하지만 룰라 대통령은 개표율이 30%를 넘어서면서 다시 추격에 나섰고, 개표율 48% 무렵 재역전에 성공했습니다.



이후 조금씩 격차를 벌리며 승기를 잡았습니다.



(사진=게티이미지)