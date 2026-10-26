프로당구 김보미 대역전승…데뷔 7년 만에 LPBA 첫 우승

▲ 우승 트로피를 들어 올린 김보미

이미지 확대하기

여자프로당구 LPBA에서 김보미(NH농협카드)가 0대 3으로 뒤지다가 4대 3으로 경기를 뒤집는 기적 같은 역전극을 펼치며 프로 데뷔 7년 만에 감격의 첫 우승 트로피를 들어 올렸습니다.김보미는 25일 경기도 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 5차 투어 지금 잘 사는 방법 zgm NH농협카드 PBA-LPBA 챔피언십 LPBA 결승전에서 임정숙(크라운해태)을 세트 점수 4대 3(4-11 10-11 4-11 11-9 11-8 11-2 9-5)으로 꺾었습니다.2019-2020시즌 프로당구 출범과 함께 데뷔한 김보미는 7년 4개월, 63번째 투어 만에 처음으로 정상에 서며 LPBA 19번째 우승자로 이름을 올렸습니다.앞서 세 차례 결승에서 모두 고배를 마셨던 아쉬움을 '3전 4기' 만에 씻어낸 우승입니다.우승 상금 4천만 원과 랭킹 포인트 2만 점을 더한 김보미는 시즌 랭킹 24위에서 3위까지 수직으로 상승했습니다.출발은 불안했습니다.김보미는 임정숙의 노련한 경기 운영에 휘말려 1∼3세트를 내리 헌납하며 패색이 짙었습니다.하지만 4세트를 11대 9로 따내 반격의 서막을 알린 김보미는 5세트(11-8)와 6세트(11-2)마저 연달아 가져오며 기어코 경기를 원점으로 돌렸습니다.운명의 7세트에서도 4대 4로 맞선 4이닝부터 침착하게 연속 득점을 쌓아 올려 9대 5로 길었던 승부에 마침표를 찍었습니다.통산 6승을 노리던 임정숙은 체력 저하에 발목이 잡혀 우승을 눈앞에서 놓쳤습니다.우승 직후 김보미는 "당구가 너무 싫어 그만두고 싶었던 적도 많았지만, 그간의 훈련이 보상받은 것 같아 정말 기쁘다"며 눈물을 훔쳤습니다.한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 '웰컴톱랭킹'(상금 200만 원)은 64강에서 2.273을 친 한슬기(하나카드)에게 돌아갔습니다.대회 마지막 날인 26일에는 남자부 PBA 4강전(이상대-다비드 마르티네스, 조건휘-안토니오 몬테스)과 우승 상금 1억 원이 걸린 대망의 결승전이 열립니다.(사진=PBA 제공, 연합뉴스)